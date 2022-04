LIVE: जहांगीरपुरी में MCD का एक्शन शुरू, अवैध कब्जों पर चल रहा बुलडोजर, भारी संख्या में फोर्स तैनात

20 Apr 2022 10:22 (IST)

जहांगीरपुरी में आ गए बुलडोजर, कुछ देर में शुरू होगा अतिक्रमण हटाओ अभियान

जहांगीरपुरी में सड़कों पर से अवैध कब्जा और अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर पहुंच चुके हैं. अब नॉर्थ दिल्ली नगर निगम की ओर से अतिक्रमण को हटाया जाएगा.

Bulldozer arrived at the Jahangirpuri area of Delhi which witnessed violence on April 16 during a religious procession

Anti-encroachment drive will take place in the area