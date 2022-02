दिल्ली में जल्द होगी लोकायुक्त की नियुक्ति, केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट में कही ये बात

Lokayukta to be appointed soon in Delhi: याचिकाकर्ता भाजपा नेता एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने न केवल 2020 के विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में बल्कि 2015 और 2013 के विधानसभा चुनाव घोषणापत्र में भी एक स्वतंत्र और प्रभावी लोकायुक्त का वादा किया था.