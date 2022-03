स्कूल जा रहे बच्चों के लिए गुड न्यूज, दिल्ली में 1 अप्रैल से फिर शुरू हो जाएगा Mid-day Meal

Mid Day Meal Scheme in Delhi: पिछले दो सालों से बंद मिड डे मील योजना (Midday Meal Scheme) अब एक बार फिर से शुरू होने जा रही है. दिल्ली के सभी गर्वमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूलों (Government and Municipal Corporation Schools) में एक अप्रैल ((Mid-day Meal From 1st April) से पुन: यह योजना शुरू हो जाएगी. दरअसल, 2020 में कोरोना महामारी (Covid Pandemic) के कारण मिड डे मील योजना पर विराम लग गया था.