Greater Noida : ग्रेटर नोएडा में फ्लैट के लिए आवेदन करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर, जानें कब चमकेगी किस्मत

Multi Storied Flats in Greater Noida: Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) की ओर से 29 और 30 मार्च को ड्रॉ (Draw on 29th and 30th March) निकाला जाएगा. प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे से दो दिन यह ड्रॉ निकाला जाएगा.