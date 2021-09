नई दिल्ली. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के रूप में ‘स्वच्छता’ गतिविधियों के विषय पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है. इन कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत ‘एकल उपयोगी प्लास्टिक को ना कहे’ की थीम पर स्वच्छता रैली का आयोजन भी क‍िया गया. यह रैली नई दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट और आवासीय कॉलोनियों के आसपास के क्षेत्र में आयोजित की गईं.

पालिका परिषद के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय और सदस्या विशाखा सैलानी ने इस स्वच्छता रैली (Swachhta Rally) और स्वच्छता अभियान (Swachh Bharat Abhiyan) में स्थानीय दुकानदारों, व्यापारियों, निवासियों, पालिका परिषद के सफाई सेवकों, मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी – डॉ रमेश और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वच्छता आंदोलन को सफल बनाने के लिये ह‍िस्‍सा ल‍िया.

उपाध्याय ने बताया कि नई दिल्ली क्षेत्र में एकल उपयोगी प्लास्टिक को ना कहे (say no to single use plastic) के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पालिका परिषद विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रही है. उन्होंने बाजारों और व्यापारियों की एसोसिएशनों से यह सुनिश्चित करने की भी अपील की.

उन्‍होंने कहा कि शहर को साफ, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रत्येक दुकानदार को फुटपाथ या सड़क के किनारे कूड़ा डालने के बजाय उसे पास के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए. दुकानदारों और व्यापारियों से यह भी आग्रह किया कि वे न तो कूड़ा-कचरा करें और न ही दूसरों को कूड़ा-करकट करने दें, ताकि बाजारों में आने वालों के लिए एक मिसाल कायम की जा सके.

परिषद की सदस्या विशाखा सैलानी ने भी सभी दुकानदारों और व्यापारियों से आग्रह किया कि वे अपनी खरीदारी और व्यापारिक गतिविधियों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक को कम से कम प्रयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण (Swachh Survekshan) में अपनी पालिका परिषद को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करने में मदद करें.