First Aid को एजुकेशन सिस्टम से जोड़ने की जरूरत, स्वरोजगार देने में बनेगी मददगार

First Aid Kit: घायल या रोगी को प्राथमिक उपचार या सहायता देने की परंपरा प्राचीन काल से रही है. फर्स्ट एड (First Aid) यानी प्राथमिक चिकित्सा किसी भी इमरजेंसी जैसे दुर्घटना की स्थिति में समस्या की पहचान और सहायता प्रदान करने का पहला कदम है. फर्स्ट एड में सामान्य और जीवन को बचाने वाली तकनीक शामिल होती है. प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) को लोग कम से कम उपकरणों और बिना मेडिकल अनुभव के ही प्रदान कर सकते हैं.