पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, तो ये काम जरूर करवा लें, नहीं तो लौट सकता है आवेदन

How to get Passport: गाजियाबाद पासपोर्ट अधिकारी ने बताया कि पासपोर्ट का आवेदन करने से पहले लोगों को जरूरी कागजात जरूर अपडेट करा लेना चाहिए, जिससे उनका पासपोर्ट समय से बन सकें, उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो. कई लोग आधार कार्ड की फोटो अपडेट नहीं कराते हैं और आवेदन कर देते हैं. गाजियाबाद के साहिबाबाद पासपोर्ट सेवा केंद्र व 11 जिलों में चल रहे पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में हर तीसरा आवेदक आधार में बिना फोटो अपडेट कराए ही पहुंच रहा है.











