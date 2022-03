Petrol Diesel Price: दिल्लीवालों को लगातार दूसरा झटका, आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल; जानें ताजा रेट

Petrol Diesel Price hike in Delhi: दिल्ली में महंगाई लगातार आम आदमी की कमर तोड़ रही है. कभी एलपीजी सिलेंडर तो कभी सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल-डीजल की कीमतों (Petrol Diesel Price) ने भी रफ्तार पकड़ ली है. दिल्ली में पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel Price in Delhi) के दामों में आज फिर सीधे 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है. इस तरह से दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत (Petrol Diesel Price hike in Delhi) आज क्रमश: 97.01 रुपये प्रति लीटर और 88.27 रुपये प्रति लीटर है. यहां बताना जरूरी है कि मंगलवार को भी पेट्रोल-डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी.