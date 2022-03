Petrol Diesel Prices Hike: दिल्ली-NCR में फिर करीब 1 रुपए तक महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आज का रेट

petrol diesel price in Delhi NCR: दिल्ली में तेल के बढ़ते दाम (Petrol and diesel prices) ने अब लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है. दिल्ली में आज एक बार फिर से पेट्रोल-डीजल महंगा (Petrol-diesel price Hike) हुआ है. दिल्ली (Petrol-diesel price Hike in Delhi) में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. इस तरह दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 101.01 रुपये और डीजल की कीमत 92.27 रुपये प्रति लीटर हो गई है.