Delhi Air Pollution: दिल्ली में अब 3 दिसंबर तक चलेगा 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान

Red light on vehicle off campaign: दिल्ली सरकार की भी यही कोशिश है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण पैदा होता है, उसको कम किया जाए. पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इस अभियान में पूरी दिल्ली सहयोग कर रही है और लोग रेड लाइट पर अपने वाहन बंद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति रोजाना औसतन 8 से 10 रेड लाइट से गुजरता है. रेड लाइट पर अगर वह अपनी गाड़ी चालू रखता है तो करीब 20 से 25 मिनट तक तेल की बर्बादी होती है. इस अभियान का मकसद रेड लाइट पर वाहनों को चालू रखने से रोकना है, जिससे वाहन प्रदूषण में कमी आए. अधिक पढ़ें ...