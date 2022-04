जहांगीरपुरी में निकली भाईचारे की तिरंगा यात्रा; भारत माता की जयकारे के साथ बच्चों ने बरसाए फूल

Tiranga Yatra in Jahangirpuri: दिल्ली की जहांगीरपुरी में तिरंगा यात्रा वहीं से शुरू हुई, जहां पर हिंसा हुई थी. यात्रा कुशल चौक से शुरू हुई जिसके बाद C ब्लॉक होते हुए संकरी गलियों से निकली. स्थानीय लोगों ने तिरंगा यात्रा का फूलों से स्वागत किया. घरों के बाहर हाथो को तिरंगा लेकर खड़े लोग नजर आये. तिरंगा यात्रा C ब्लॉक के बाद BC मार्केट होते हुए वापिस कुशल चौक पहुंची. जिसके बाद तिरंगा यात्रा G ब्लॉक के तरफ गयी और वापिस कुशल चौक के पास ख़त्म हो गयी. पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे.