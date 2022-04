Ban on manufacturing of Single use Plastic: केजरीवाल सरकार ने स‍िंगल यूज प्‍लास्‍ट‍िक के र‍िप्‍लेसमेंट के ल‍िए ग्रीन द‍िल्‍ली स्‍टॉर्टअप स्‍कीम (Startup Scheme) शुरू की है. इस रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक व‍िकल्‍प के रूप में द‍िल्‍ली आईआईटी बड़ा कदम उठा रही है. ग्रीन द‍िल्‍ली स्‍टॉर्टअप स्‍कीम (Green Delhi Startup Scheme) को बढ़ावा देने के ल‍िए द‍िल्‍ली सरकार फंड‍िंग भी करेगी. सरकार की ओर से इस स्‍कीम के तहत शुरू क‍िए जाने वाले पुराने स्‍टार्टअप के साथ नए स्‍टार्टअप को फंड मुहैया कराएगी.