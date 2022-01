दिल्ली. 6 गज के घर में सिंगल बेड पर पति-पत्नी और 2 बच्चों की कैसे कट रही है पूस की रात?

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में कड़ाके की ठंड जारी है. रविवार को भी तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तो वहीं सोमवार की रात से अगले कुछ दिनों तक भी लगभग यही स्थिति बरकरार रहने वाली है. ऐसे में राजधानी दिल्‍ली का अजूबा (Wonder of Delhi) के रूप में मशहूर बुराड़ी का सबसे छोटा 6 गज का मकान (6 yard house of Burari) एक बार फिर से चर्चा में है. इस मकान में पिछले कई सालों से चार सदस्यों का एक परिवार रह रहा है. लेकिन, इस मकान में एक ही पलंग (Single Bed) है. ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि इतने छोटे से मकान में एक सिंगल बेड पर चार सदस्यों के परिवार का कड़ाके वाली ठंड से भरी पूस की रात कैसे कट रही है?

6 गज के मकान में रहने वाली पिंकी के मुताबिक, ‘कोरोना के दौरान बच्‍चों को बाहर जाने से मना कर दिया है. बड़ा बेटा अब 21 साल का हो गया है और छोटा बेटा 13 साल का हो गया है. कोरोना के डर के कारण इसी छह गह के बैडरूम में रहना पड़ता है. घर के सिंगल बेड वाले कमरे में बैठकर ही बच्‍चे ऑनलाइन क्‍लास भी ले रहे हैं. घर के एक कोने में ही हम पति-पत्नी बैठे रहते हैं. बच्‍चों की क्‍लास बंद होती तो हमलोग उसी सिंगल बेड पर बैठकर टीवी भी देखते हैं. दोनों बेटा पलंग पर सोता है और हमलोग नीचे सोते हैं.

इस तीन मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर ऊपर जाने का सिर्फ रास्ता है.

दिल्‍ली का अजूबा सबसे छोटा 6 गज का मकान

इस तीन मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर ऊपर जाने का सिर्फ रास्ता है. साथ सीढ़ियों से सटा एक बाथरूम भी है. ग्राउंड फ्लोर पर इसके अलावा कुछ नहीं है. अगर आप पहली मंजिल पर जाएंगे तो एक बेड रूम और उससे सटा एक बाथरूम नजर आएगा. बेडरूम से ही दूसरी मंजिल के लिए एक रास्ता निकाला गया है. पहली मंजिल पर पहुंचते ही एक बेड आपको नजर आएगा. उस बेड को इस मकान के पहले मालिक ने कमरे के अंदर ही बनवाया था. तब से अब तक बेड उसी जगह पर है जहां वह पहले दिन से लगा था. मकान तिकोने आकार का है. यानी दरवाजे से शुरू होकर अंत तक जाते-जाते दीवारें त्रिभुज की तरह जुड़ जाती हैं.

क्यों इस मकान को देख कर होश उड़ जाते हैं?

गौरतलब है कि 6 गज के इस अनूठे मकान को देखकर अच्‍छे-अच्‍छे आर्किटेक्‍ट और बिल्‍डरों के होश उड़ जाते हैं. इस मकान को बनाने वाला कारीगर बिहार का रहने वाला था, जो अब मकान बेच कर गुमनामी की जिंदगी जी रहा है. जहां तंग गलियों से निकलने पर लोग झल्ला जाते हैं, वहीं एक शख्स ने तंग जमीन पर तीन मंजिला इमारत खड़ी कर दी.

यह मकान फिलहाल यूपी के एक परिवार ने किराये पर ले रखा है.

मकान का मौजूदा मालिक पवन कुमार उर्फ सोनू ने ये मकान चार साल पहले अरुण कुमार से खरीदा था. अरुण राजमिस्त्री का काम करता था और बिहार का रहने वाला था. सोनू ने यह 6 गज का मकान फिलहाल यूपी के एक परिवार को किराया पर दे रखा है. बीते तीन-चार सालों से यह परिवार इस मकान में रह रहा है.