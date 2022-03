Delhi-Meerut Express Way पर 1 अप्रैल से देना होगा टोल, पढें, रेट लिस्ट

Delhi-Meerut Express Way Toll From 1st April: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) ने 1 अप्रैल से टोल लगाने को लेकर मंजूरी भी दे दी है. जानकारी के अनुसार इस टोल प्लाजा से गुजरने वाले लाइट मोटर व्हीकल्स को 155 रुपये प्रति ट्रिप के हिसाब से टोल देना होगा.