बीजेपी अध्यक्ष ने क्यों कहा- आजादी के 75 साल बाद भी दिल्ली की कुछ सड़कों के नाम ‘गुलामी’ के प्रतीक?

BJP wants to change the names of the streets of Delhi: दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र भेजकर उन्हें हुंमायूपुर, युसूफ सराय, बेगमपुर, सैदुल अजाब, हौजखास समेत 40 गांवों के नामों को बदलकर उनका नाम देश के स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों, दिल्ली दंगा के पीड़ितों, प्रसिद्ध कलाकारों एवं खिलाड़ियों के नामों पर रखने का प्रस्ताव दिया था. एनडीएमसी के अध्यक्ष को लिखे पत्र में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के कई साल बाद भी दिल्ली की कुछ सड़कों के नाम ‘गुलामी’ के प्रतीक बने हुए हैं.











