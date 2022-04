Delhi Airport: कोरोना के बाद बढ़ा फुटफॉल, दिल्ली विश्व का तीसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट

Delhi Airport 3rd Most Busiest in World: दिल्ली एयरपोर्ट (Delhi Airport) पर भी पिछले कुछ समय में फुटफॉल बढ़ा है. यू​के की ग्लोबल ट्रैवल डेटा प्रोवाइडर कम्पनी ओएजी (Global Travel Data Provider Company, OAG) के अनुसार मार्च के आंकड़ों को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट विश्व का तीसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट (3rd Most Busiest Airport in World) है.