आज का पंचांग, 17 दिसंबर 2021: आज करें मां लक्ष्मी की पूजा, जानें शुभ-अशुभ समय और राहुकाल

आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang): आज 17 दिसंबर है. आज मार्गशीर्ष माह (Margashirsha Month) में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है. आज शुक्रवार के दिन आपको धन एवं वैभव की देवी माता लक्ष्मी (Mata Lakshmi) की पूजा करनी चाहिए. माता लक्ष्मी की पूजा करने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं. आज शुक्रवार का व्रत (Shukravar Vrat) रखने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में व्याप्त शुक्र दोष (Shukra Dosh) भी दूर होता है. शुक्र ग्रह को भौतिक सुख और विलासितापूर्ण जीवन का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में आप शुक्रवार को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और शुक्र को भी मजबूत कर सकते हैं. आज के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना उत्तम होता है. आज आप पूजा के समय माता लक्ष्मी को लाल फूल, कमल पुष्प या कमल गट्टा भी अर्पित करें. खरमास चल रहा है, इसमें आप माता लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करेंगे तो धन लाभ की स्थिति बनेगी.

अभी मार्गशीर्ष मास चल रहा है. य​ह माह भगवान श्रीकृष्ण का सबसे प्रिय मास है. मार्गशीर्ष मास में आपको भगवान विष्णु की नित्य पूजा करनी चाहिए और विष्णु स​हस्रनाम का पाठ करना चाहिए. इससे जीवन में सुख, समृद्धि बना रहता है. आइए पंचांग से जानें आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त और जानें कैसी रहेगी आज ग्रहों की चाल.

17 दिसंबर 2021- आज का पंचांग

आज की तिथि – मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशीआज का नक्षत्र – कृतिकाआज का करण – गरआज का पक्ष – शुक्लआज का योग – सिद्धिआज का वार – शुक्रवार

सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय – 07:13:00 AMसूर्यास्त – 05:57:00 PMचन्द्रोदय – 16:04:59चन्द्रास्त – 30:17:00चन्द्र राशि – वृषभ

हिन्दू मास एवं वर्ष

शक सम्वत – 1943 प्लवविक्रम सम्वत – 2078काली सम्वत – 5122दिन काल – 10:19:40मास अमांत – मार्गशीर्षमास पूर्णिमांत – मार्गशीर्षशुभ समय – 11:56:19 से 12:37:37 तक

अशुभ समय (अशुभ मुहूर्त)

दुष्टमुहूर्त – 09:11:04 से 09:52:22 तक, 12:37:37 से 13:18:56 तककुलिक – 08:34 to 09:54कंटक – 13:18:56 से 14:00:15 तकराहु काल – 11:14 to 12:35कालवेला / अर्द्धयाम – 14:41:34 से 15:22:52 तकयमघण्ट – 16:04:11 से 16:45:30 तकयमगण्ड – 14:51:53 से 16:09:21 तकगुलिक काल – 08:34 to 09:54