Amavasya 2022: 02 जनवरी को है नए साल की पहली आमवस्या, पितृ दोष से मुक्ति का अवसर

Amavasya 2022: पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या होती है. नए साल 2022 (New Year 2022) की पहली अमावस्या (First Amavasya Of New Year 2022) 02 जनवरी दिन रविवार को है. यह पौष अमावस्या (Paush Amavasya) है.