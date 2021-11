Chandra Grahan 2021: किस राशि पर पड़ेगा आज लगने वाले चंद्र ग्रहण का अधिक असर? जानें प्रभाव और समय

Chandra Grahan 2021: हिंदू पंचांग के अनुसार 19 नवंबर यानी आज सदी का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण (Longest Lunar Eclipse of The Century) लगेगा. इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan) का योग बन रहा है. आपको बता दें कि आज लगने वाला वर्ष 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण आंशिक रहेगा यानी इस चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक (Sutak) नहीं लगेगा. हांलाकि, बहुत सारे लोग आंशिक व खंडग्रास ग्रहण चंद्र ग्रहण के दौरान भी ग्रहण से जुड़े नियमों का पालन करते हैं. माना जाता है कि पृथ्वी से नजदीक होने के कारण चंद्रमा का प्रभाव राशियों (Impact On Zodiac Signs) पर अधिक रहता है. इसके साथ ही चंद्रमा को जल का का भी कारक माना गया है. शरीर में जल की मात्रा अधिक होने के कारण चंद्रमा का प्रभाव अधिक रहता है.

580 साल बाद लगेगा लंबा ग्रहणआंशिक चंद्र ग्रहण चंद्रमा और धरती के बीच अधिक दूरी की वजह से लंबे समय तक दिखेगा. इस बार आंशिक चंद्र ग्रहण की अवधि 3 घंटा 28 मिनट और 24 सेकंड रहेगी. इससे पहले इतना लंबा चंद्र ग्रहण 18 फरवरी 1440 को लगा था. इस तरह कह सकते हैं कि 580 साल बाद इतना लंबा चंद्र ग्रहण लने जा रहा है. आंशिकचंद्रमा और धरती के बीच अधिक दूरी की वजह से लंबे समय तक दिखेगा. इस बार आंशिक चंद्र ग्रहण की अवधि 3 घंटा 28 मिनट और 24 सेकंड रहेगी. इससे पहले इतना लंबा चंद्र ग्रहण 18 फरवरी 1440 को लगा था. इस तरह कह सकते हैं कि 580 साल बाद इतना लंबा चंद्र ग्रहण लने जा रहा है.

चंद्र ग्रहण किस राशि और किस नक्षत्र में लग रहा है?

पंचांग के अनुसार इस बार का चंद्र ग्रहण वृषभ राशि और कृत्तिका नक्षत्र में लग रहा है. इस समय वृषभ राशि (Vrishabha Rashi) में राहु का गोचर हो रखा है इसलिए सदी के सबसे बड़े चंद्र ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव वृषभ राशि पर पड़ेगा.

कैसे लगता है चंद्रग्रहण?

सूर्य की परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी, चांद और सूर्य के बीच में आ जाती है तब चांद धरती की छाया से छिप जाता है. यह तभी संभव है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अपनी कक्षा में एक दूसरे की बिल्कुल सीध में हों. पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा की बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है. इससे चंद्रमा की छाया वाला भाग अंधकारमय रहता है. इस स्थिति में जब हम धरती से चांद को देखते हैं तो वह भाग हमें काला दिखाई पड़ता है. इसी वजह से इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है. की परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी, चांद और सूर्य के बीच में आ जाती है तब चांद धरती की छाया से छिप जाता है. यह तभी संभव है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अपनी कक्षा में एक दूसरे की बिल्कुल सीध में हों. पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा की बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है. इससे चंद्रमा की छाया वाला भाग अंधकारमय रहता है. इस स्थिति में जब हम धरती से चांद को देखते हैं तो वह भाग हमें काला दिखाई पड़ता है. इसी वजह से इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है.

चंद्र ग्रहण का समय (Chandra Grahan 2021 Timing in India)

19 नवंबर 2021 यानी आज चंद्र ग्रहण प्रात: 11 बजकर 34 मिनट से आरंभ होगा और शाम 05 बजकर 33 मिनट पर समाप्त होगा.

भारत में कहां दिखाई देगा चंद्रग्रहण?

इस बार जो चंद्रग्रहण लग रहा है, वह भारत के कुछ ही शहरों में यह दिखाई देगा. चंद्र ग्रहण केवल उन्हीं जगहों पर दिखाई देता है, जहां चंद्रमा आकाश के घेरे में यानी क्षितिज के ऊपर होता है. आज लगने वाला चंद्रग्रहण ओडिशा, असम और अरुणाचल प्रदेश सहित भारत (India) के पूर्वोत्तर राज्यों में दिखाई देगा. मौसम विभाग के मुताबिक, यह ग्रहण पश्चिम बंगाल की कुछ जगहों से ये 6 बजकर 21 मिनट पर सिर्फ 2 मिनट के लिए दिखाई पड़ सकता है. सिक्किम और ओडिशा में भी देखा जा सकेगा.

किन देशों में दिखेगा ग्रहण?

सदी के सबसे लंबे ग्रहण को उत्तर और दक्षिण अमेरिका, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत क्षेत्र में देखा जा सकेगा. यूएस ईस्ट कोस्ट में आंशिक चंद्र ग्रहण रात 2 बजे के बाद शुरू होगा, जो सुबह 4 बजे चरम पर होगा. वहीं वेस्ट कोस्ट में रात 11 बजे के बाद शुरू होगा और रात 1 बजे चरम पर होगा.

अगला चंद्र ग्रहण कब देखा जाएगा?

भारत में अगला चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 को देखा जाएगा. इससे पहले इतना लंबा चंद्रग्रहण 18 फरवरी 1440 को पड़ा था और अगला मौका 8 फरवरी, 2669 में आएगा.