Govardhan Puja: राजस्थान में बनाया देश का सबसे बड़ा 108 फीट का गोवर्धन विग्रह, आज बनेगा रिकॉर्ड

World Record for Govardhan Puja to be made in Rajasthan: गोवर्धन पूजा के मौके पर आज राजस्थान में नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है. राजस्थान के भरतपुर में 108 फीट का गोवर्धन विग्रह बनाया गया है. आयोजकों का दावा है कि यह भारत में सबसे बड़ा है. इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड (Limca Book of Records) में दर्ज कराए जाने की तैयारियों की जा रही है. पूजा शाम पांच बजे होगी.











