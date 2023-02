विवाह के समय कितने वर्ष के थे भगवान राम-माता सीता, रामायण में है उल्लेख, कितना था दोनों की उम्र में अंतर

How old were Lord Ram and Mata Sita : भगवान राम और माता सीता हजारों करोड़ों लोगों के आराध्य देवी-देवता हैं. दोनों का जीवन आज की पीढ़ी के लिए भी एक मिसाल है. रामायण का हर किरदार भारत के लोगों के दिलों दिमाग में बसा हुआ है. भगवान राम को लेकर हमारे यहां कई प्रकार के दंत कथाएं और मिथक बनाए गए हैं. राम इतने प्रासंगिक हैं कि बच्चा-बच्चा भी उनके पराक्रम से परिचित है. हम सभी ने अपने घर में रामायण देखी है. मगर आज भी भगवान राम और माता सीता को लेकर कई सवाल हमारे मन में आते हैं. उन्हीं में से एक सवाल है कि जब माता सीता और भगवान राम की शादी हुई थी, तब दोनों की उम्र कितनी थी. इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा.

-विवाह के समय कितनी उम्र

आज के दौर में भी माता सीता और भगवान राम के रिश्ते की मिसालें दी जाती हैं. कहा जाता है कि हर पति-पत्नी के बीच भगवान राम और माता सीता की तरह प्रेम और विश्वास होना चाहिए. माता सीता के विवाह के लिए रखे गए स्वयंवर में भगवान श्रीराम ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा था और माता सीता से विवाह किया था.

रामचरितमानस में तुलसीदास ने दोहा लिखा है, जिससे भगवान राम और माता सीता की आयु के बीच का अंतर पता चलता है, लेकिन इस दोहे से विवाह के समय दोनों की उम्र कितनी थी इस बारे में वाल्मीकि रामायण में मालूम होता है. गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है“वर्ष अठ्ठारह की सिया, सत्ताईस के राम || कीन्हो मन अभिलाष तब, करनो है सुर काम” ||

इस दोहे से यह तो पता चलता है कि विवाह के समय माता सीता और भगवान राम के बीच लगभग 9 वर्ष का अंतर था. मगर विवाह के समय इनकी उम्र कितनी थी इस बात का साफ साफ पता नहीं चलता. वाल्मीकि रामायण में विवाह के समय भगवान राम की आयु 13 वर्ष, माता सीता की आयु 6 वर्ष बताई गई है.

-वाल्मीकि रामायण के अनुसार

वाल्मीकि रामायण की मानें तो 18 वर्ष की आयु में माता सीता भगवान राम के साथ वन चली गई थीं. 14 वर्षों के बाद जब वनवास से लौटे तो 33 वर्ष की आयु में माता सीता अयोध्या की महारानी बनीं. वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में भगवान राम और माता सीता की उम्र को लेकर प्रसंग मिलता है. इस प्रसंग में माता सीता साधु के रूप में आए हुए रावण को अपना परिचय देती हैं, वह इस प्रकार है.

उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकूणां निवेशने। भुंजना मानुषान् भोगान् सर्व कामसमृद्धिनी।1। तत्र त्रयोदशे वर्षे राजामंत्रयत प्रभुः। अभिषेचयितुं रामं समेतो राजमंत्रिभिः।2। परिगृह्य तु कैकेयी श्वसुरं सुकृतेन मे। मम प्रव्राजनं भर्तुर्भरतस्याभिषेचनम्।3। द्वावयाचत भर्तारं सत्यसंधं नृपोत्तमम्। मम भर्ता महातेजा वयसा पंचविंशक:। अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते।।

इस प्रसंग में माता सीता रावण को यह कहती हैं कि विवाह के बाद 12 वर्ष तक इक्ष्वाकु वंश महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी सुखों का भोग किया है. मैं वहां सदा मनोवांछित सुख-सुविधाओं से संपन्न रही. वन जाते समय मेरे पति की आयु 27 साल और मेरे जन्म काल से लेकर वन के लिए प्रस्थान के वक्त तक मेरी आयु 18 साल की हो गई थी.