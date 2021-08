Never Do This Work On Friday: हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित है. इसी तरह शुक्रवार (Friday) का दिन मां वैभव लक्ष्मी जी (Maa Viabhav Laxmi) का होता है. इस दिन जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके जीवन में खुशहाली आती है और सुख-शांति की प्राप्ति होती है. शास्त्रों में लक्ष्मी मां को धन की देवी माना गया है. मान्यता है कि शुक्रवार के दिन उनकी पूजा आराधना करने से उनका आशीर्वाद बना रहता है. साथ ही सारे कष्ट दूर होते हैं. आर्थिक दिक्‍कतों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख-समृद्धि आती है. हालांकि शुक्रवार के दिन कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्‍हें करने से बचना चाहिए. आइए आपको बताते हैं कि इस दिन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए.

शुक्रवार को भूलकर भी न करें ये काम

न लें और दें उधारमान्यता है कि शुक्रवार के दिन दिया गया धन वापस लौटकर नहीं मिलता है. इस दिन किसी को कर्ज देने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं. इसलिए कभी किसी को भूलकर भी शुक्रवार के दिन रुपये उधार न दें और न ही लें.

अपमान करने से बचेंशुक्रवार के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन किसी भी महिला, कन्या और किन्नर का अपमान आपसे न होने पाए. वैसे तो यह बात हर दिन के लिए जीवन में उतार लेनी चाहिए. ऐसे में इस दिन से शुरुआत करें और किसी को भी अपशब्द बोलने से बचें. माना जाता है कि महिलाओं में मां लक्ष्मी का वास होता है और उनका अपमान करने से मां लक्ष्मी भी नाराज होती हैं. इसलिए इससे बचें.

मांसाहार न करें इस दिनशुक्रवार के दिन इस बात का भी पूरा ध्‍यान रखें कि इस दिन मांसाहार और अल्कोहल का सेवन न करें. इस दिन पूर्ण सात्विक भोजन करना चाहिए.

इस चीज का न करें दानशुक्रवार के दिन किसी को भी चीनी नहीं देनी चाहिए. ज्योतिष में चीनी का संबंध शुक्र और चंद्र दोनो से बताया गया है. इसलिए शुक्रवार के दिन चीनी देने से शुक्र कमजोर होता है और शुक्र भौतिक सुखों का स्वामी है. ऐसे में शुक्र के नाराज होने से भौतिक सुख-सुविधाओं में कमी आती है और आर्थिक तंगी आती है.

करें ये भी कामशुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के साथ नारायण की भी पूजा करनी चाहिए. मान्‍यता है कि मां लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा करने से सभी देवी-देवता प्रसन्न होते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्‍त होता है.

न छोड़ें रात के जूठे बर्तनअपने किचन में रात के समय जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, इससे मां लक्ष्मी मां रूठ जाती है और घर में अशांति फैलती है. साथ ही स्‍वास्‍थ्‍य के खराब रहने की आशंका भी बनी रहती है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)