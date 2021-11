Numerology: जानिए कौन सा अंक क्या कहता है और उसका क्या महत्व है

Which number says what: अंक ज्योतिष से व्यक्ति का व्यक्तित्व और भविष्य की गणना की जा सकती है. सभी ग्रहों के अलग-अलग अंक निश्चित किए गए हैं. जैसे अंक 1 को सूर्य के लिए निश्चित किया गया है. यानी एक अंक भगवान सूर्य को समर्पित है. इसी तरह दो चंद्रमा, तीन गुरु या बृहस्पति, चार राहू, पांच बुध, छह शुक्र, सात केतु, आठ शनि और नौ मंगल के लिए निश्चित हैं. अब इनमें से प्रत्येक अंक को किसी न किसी मूलांक से जोड़ा गया है. मूलांक उस व्यक्ति की तारीख का योग है.