Purnima 2022 List In Hindi: नए साल 2022 में कब-कब है पूर्णिमा व्रत? सबसे पहले देखें यहां

Purnima 2022 List In Hindi: नया साल 2022 (New Year 2022) का प्रारंभ होने वाला है. इस साल 2021 की आखिरी पूर्णिमा (Last Purnima of year 2021) 18 दिसंबर को है, जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा (Margashirsha Purnima) है. आइए जानते हैं कि नए साल 2022 में पूर्णिमा कब-कब है और व्रत कब रखा जाएगा?