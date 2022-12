मन में हमेशा बना रहता है डर तो करें भगवान शिव और सूर्य देव की पूजा, फोबिया होगा दूर

Remedies to get rid of fear: अक्सर लोग कुछ चीजों से भय खाते हैं. उनका डर इतना बढ़ जाता है कि वह उन चीजों के पास भी जाना पसंद नहीं करते. ऐसे लोग उन चीजों को सोच-सोच कर ही परेशान हो जाते हैं. व्यक्ति में अगर ऐसा डर है तो उसे फोबिया कहा जाता है. फोबिया में व्यक्ति किसी विशेष वस्तु, परिस्थिति या क्रियाओं से डरने लगता है.

व्यक्ति को फोबिया किसी भी तरह का हो सकता है. शास्त्रों में फोबिया के पीछे ग्रहों को जिम्मेदार माना गया है. ग्रहों की कमजोर स्थिति मन में डर पैदा करती है. आइये जानते हैं कैसे ज्योतिष उपाय से अपने मन के डर को दूर कर सकते हैं.

चंद्र व राहु ग्रह है जिम्मेदार

पंडित इंद्रमणि घनस्याल बताते हैं कि अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्र व राहु कमजोर है तो उसके मन में हमेशा डर बना रहता है. यह डर किसी भी चीज से हो सकता है, जैसे जानवर, उंचाई, पानी, अनहोनी, गिरने आद‍ि. ऐसे व्यक्ति उन चीजों के पास जाने से कतराते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, फोबिया यानी मन के डर का मुख्य कारण चंद्र व राहु ग्रह की कमजोर स्थिति होती है. ऐसे में चंद्र व राहु ग्रह को नियंत्रित कर अपने डर को दूर कर सकते हैं.

इन उपायों से दूर होगा मन का डर

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्रमा मन का कारक होता है. ऐसे में चंद्रमा कमजोर होने पर मन शांत नहीं रहता है. इसी तरह राहु को भी मन का कारक माना जाता है जो डर और खौफ पैदा करता है. इसलिए दोनों ग्रहों को मजबूत करने के लिए ज्योतिष उपाय अपनाने चाहिए. पंडित जी बताते हैं कि चंद्र व राहु ग्रह को मजबूत करने के लिए सूर्य देव व शिव जी की पूजा करनी चाहिए. राहु को मजबूत करने के लिए रोजाना सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें और सूर्यदेव का मंत्र “ॐ सूर्य देवाय नमो नमः” का जाप करें. इसी तरह चंद्रमा मजबूत करने के लिए हर दिन खासकर सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करें. हर महीने एकादशी का व्रत रखें. इससे आपके मन का भय समाप्त हो जाएगा.

