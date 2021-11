Vastu Tips : घर की तुलसी आने वाली परेशानियों का दे सकती है पहले ही संकेत, इस तरह पहचानें

Vastu Of Tulsi Plants At Home : तुलसी (Tulsi Plant) के पौधे को विष्‍णु अवतार शिलाग्राम की पत्‍नी भी कहा जाता है. हिन्दू धर्म के इसे सबसे पवित्रतम पौधा माना जाता है. पूजा पाठ में जब तक इस पौधे का प्रयोग ना किया जाए तब तक पूजा संपन्न नहीं माना जाता. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में रखी तुलसी आपके आने वाले कल की परेशानियों को भाप सकती है और किसी ना किसी तरह से संकेत (Indicates Problems) दे सकती है? जी हां, भविष्य में आने वाली कुछ परेशानियों का संकेत ये देती है जिसे शास्‍त्रों में भी माना गया है. हरजिंदगी में प्रकाशित लेख में जाने माने पंडित वास्तु विशेषज्ञ प्रशांत मिश्रा ने बताया कि तुलसी के पौधे अनहोनी का पता लगा लेते हैं. ऐसे में अगर आप इन संकेतों को जानें तो इससे बचने के उपाय कर सकते हैं.

घर पर रखी तुलसी ऐसे देती है संकेत

1.अचानक सूख जाए

अगर घर में मौजूद हरा-भरा तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो ये आपके घर में आने वाली किसी परेशानियों का संकेत हो सकता है. ये इस बात का संकेत है कि विष्णु की कृपा आपके घर पर नहीं है. अगर कुछ ऐसा हो तो तुरंत सचेत हो जाएं.

2.पितृ दोष का संकेत

अगर आपके घर में पितृ दोष हो और आप घर में तुलसी का नया पौधा लगाना चाहें तो एक से दो दिन में ही सूखकर झड़ जाएगा. पितृ दोष की वजह से घर में बार-बार लड़ाई झगडे होते हैं. ऐसे में आपको पितृ दोष निवारण के उपाय करने चाहिए.

3.समृद्धि का संकेत

यदि आपके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक से हरा-भरा हो जाए या ज्यादा घना दिखने लगे तो इसे शुभ मानना चाहिए. इसकी पत्तियां हरी होने लगें और इसमें मंजरी आने लगें तो समझिए कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है. यह संकेत घर के कल्याण और सुख की ओर भी इशारा करते हैं. इसलिए घर में रखी तुलसी को रोज पानी दें और हराभरा रखने की कोशिश करें. ऐसा करने से आपके घर में विष्‍णु और लक्ष्‍मी की परिकंपा बनी रहेगी..(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)