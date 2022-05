1 रुपए के सिक्के के ये उपाय बदल कर रख देंगे आपके दिन

कुछ लोग धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके द्वारा की गई मेहनत के अनुरूप उनको फल प्राप्त नहीं होता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार (According to Astrology) ऐसा कुंडली दोष या वास्तु दोष के कारण (According to Vastu Dosh) हो सकता है. ऐसे में व्यक्ति अवसाद में डूब जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 1 रुपए का सिक्का आपको इन सभी परेशानियों से निजात दिला सकता है. आइए जानते हैं इंदौर के रहने वाले पंडित कृष्ण कांत शर्मा, ज्योतिष एवं वास्तु सलाहकार से 1 रुपए के सिक्के के कुछ खास उपाय, जिन्हें करने से ये जल्द ही आपको आर्थिक परेशानियों से निजात दिलाएंगे. चलिए जानते है कुछ खास उपाय.

परेशानियां खत्म करने के लिए

1 मुट्ठी चावल में 1 रुपये का सिक्का लेकर किसी भी मंदिर में जाएं और अपनी परेशानी बोल कर मंदिर के किसी कोने में चुपचाप रख दें. ऐसा करने से आपकी परेशानियां जल्द ही ख़त्म हो जाएंगी.

आर्थिक परेशानियों से उबरने के लिए

आर्थिक परेशानियों से उबरने के लिए शुक्रवार के दिन अपने घर के मंदिर में भगवान के सामने एक चौकी बना कर उस पर पानी से भरा कलश रखें और उस कलश पर केसर से स्वास्तिक बनाएं और उस पर 1 रुपए का सिक्का डाल दें. ऐसा करने से घर की आर्थिक परेशानियों से जल्द मुक्ति मिलेगी और घर में सुख-समृद्धि आएगी.

घर की दरिद्रता दूर करने के लिए

प्रतिदिन शाम को पूजा पाठ के बाद घर के मुख्य द्वार के कोने पर घी का चौमुखी दीपक जलाएं और इस दीपक में 1 रुपये का सिक्का डाल दें. ऐसा करने से घर की दरिद्रता तो दूर होगी ही साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होगी.

भाग्य को बलवान करने के लिए

भाग्य को बलवान करने के लिए कोशिश करें की आप अपनी जेब में हमेशा मोर पंख और 1 रुपये का सिक्का रखें. ऐसा करने से भाग्य बलवान होगा. जीवन में नए अवसर प्रदान होंगे और अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनने लगेंगे.