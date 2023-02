कौन हैं वास्तु पुरुष? क्यों दी जाती है हवन की सबसे पहली आहुति, कैसे हुआ जन्म, रोचक है पौराणिक कथा

Who is the Vastu Purush : किस तरह किसी भी शुभ कार्य हवन, मंत्र, पूजा पाठ को करने से पहले भगवान गणपति की पूजा सबसे पहले की जाती है. उसी तरह किसी भी शुभ कार्य में हवन करने से पहले हवन की पहली आहूती वास्तु पुरुष को दी जाती है. हिंदू धर्म के अनुसार, यह नियम ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को आशीर्वाद देते हुए पृथ्वी वासियों के लिए बनाया था, जिसका पालन आज भी किया जाता है. इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा.

पौराणिक कथा

मत्स्य पुराण में बताया गया है कि जब भगवान शिव और अंधकासुर नाम के राक्षस के बीच युद्ध हुआ था. उस दौरान भगवान शिव के पसीने की कुछ बूंदे पृथ्वी पर भी गिर गई थीं. भगवान शिव की पसीने की उन बूंदों से महाबलशाली और सर्वशक्तिमान वास्तु पुरुष का जन्म हुआ था. उसके जन्म के बाद सभी देवता उसके विशालकाय शरीर और बल से भयभीत होकर ब्रह्माजी से उस भयानक राक्षस से रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे. ब्रह्मा जी ने उन सभी देवी-देवताओं से कहा कि सभी मिलकर उसे जमीन में इस तरह से दबा दें कि उसका सिर उत्तर पूर्व दिशा और उसके पैर दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ रहें.

सभी देवी-देवताओं ने ब्रह्मा जी के कहे अनुसार काम किया तब उस विशालकाय पुरुष ने प्रार्थना की कि सभी देवी-देवता भी उसके साथ पृथ्वी पर आ कर रहें. ब्रह्मा जी उसकी इस प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उसका नाम वास्तु पुरुष रखा और उसे वरदान दिया कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी ग्रह स्वामी किसी भी उत्सव पर होने वाले हवन की पहली आहुति वास्तु पुरुष के नाम पर ही देंगे.

हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के बाद से वास्तु पुरुष पृथ्वी पर सभी भूखंडों और संरचनाओं के देवता माने जाते हैं. किसी भी गृह प्रवेश में पूजन के दौरान उनके नाम की आहुति देना अनिवार्य होता है. माना जाता है कि इसके बदले में वास्तु पुरुष उस स्थान पर रहने वाले लोगों की सुख शांति की रक्षा करते हैं. हिंदू धार्मिक पुराणों के अनुसार, वास्तु पुरुष के शरीर में 45 देवी देवताओं का वास होता है. वास्तु कला की जड़ें वेदों में भी मिलती हैं. वास्तु विज्ञान में स्थापित मूर्ति और चित्रकला का समावेश माना गया है. वास्तु देवता को वास्तु रक्षक वास्तु, वास्तु भूत आदि नामों से संबोधित किया जाता है. वास्तु पुरुष को हिंदू धर्म में भूमि पर बनाई जाने वाली किसी भी प्रकार की संरचना का देवता माना गया है.