Do Not Offer Water In Tulsi Or Basil Plant: जानें रविवार और एकादशी के दिन क्यों नहीं चढ़ाया जाता है तुलसी में जल

Do Not Offer Water In Tulsi Or Basil Plant: हिंदू धर्म में तुलसी (Tulsi) के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है. इसलिए ज्यादातर घरों में तुलसी (Basil) के पौधे को स्थान दिया जाता है. इस पौधे में रोजाना जल (Water) चढ़ाना और इसकी पूजा-अर्चना करना काफी शुभ होता है. मान्यता के अनुसार इस पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है. जिसकी वजह से तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से घर में सुख-समृद्धि आती है. इसके बावजूद तुलसी के पौधे में रविवार और एकादशी तिथि के दिन जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है.