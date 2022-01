दाएं हाथ से पूजा-पाठ और खाना क्यों माना जाता है शुभ? जानें इसकी वजह

Right Hand Uses For Puja: मान्यता है कि दाएं हाथ में सूर्य नाड़ी का प्रतिनिधित्व होता है. इसलिए दाएं हाथ से खाना खाने से भोजन जल्दी पचता है और शरीर को पूरा पोषण और ऊर्जा मिलती है. वहीं बाएं हाथ से खाए गए खाने से शरीर को पूरा पोषण नहीं मिलता इसलिए हिन्दू धर्म में दाएं हाथ (Right Hand) से खाना खाने को शुभ माना गया है.