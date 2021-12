CBSE Term 1 Maths Answer key: 12वीं मैथ सब्जेक्ट के लिए आंसर-की जारी, यहां देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली. Download Maths Answer key, CBSE Term 1 Class 12 Maths Exam 2021: सीबीएसई टर्म 1 बोर्ड परीक्षा 2021-22 के अंतर्गत आज कक्षा 12वीं के लिए परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा के बाद इसके लिए आंसर की जारी कर दी गई है. ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट आंसर की के माध्यम से अपने रिजल्ट का आंकलन कर सकते हैं.

बता दें कि बोर्ड द्वारा कक्षा 12 की टर्म 1 परीक्षा का आयोजन समय सुबह 11.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया था. परीक्षा में कुल 3 सेक्शन ए, बी और सी से कुल 50 प्रश्न मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन पूछे गये थे. स्टूडेंट्स को इनमें से 40 प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट में मार्क करके देना था.

Answer Key of CBSE Maths class 12th

1 a 16 d 31 c 46 b2 c 17 c 32 a 47 c3 d 18 a 33 b 48 a4 a 19 a 34 b 49 d5 b 20 b 35 a 50 b6 d 21 c 36 d7 a 22 b 37 b8 c 23 d 38 d9 b 24 b 39 a10 c 25 c 40 a11 b 26 a 41 c12 d 27 d 42 d13 a 28 c 43 a14 d 29 d 44 d15 b 30 c 45 b