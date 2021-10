TEFL Course: विदेश में अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं तो करें ये कोर्स, जानिए फीस और अवसर

नई दिल्ली (TEFL Course). अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और वो भी विदेश में तो आपके पास टीईएफएल सर्टिफिकेशन (TEFL Certification) होना जरूरी है. टीईएफएल कोर्स (TEFL Course Online) पूरा करने के बाद आप विदेश में बतौर अंग्रेजी टीचर नौकरी कर सकते हैं. टीईएफएल (TEFL Full Form) यानी टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज (Teaching English As A Foreign Language), भारतीयों के बीच काफी लोकप्रिय कोर्स है.

आज-कल ई-लर्निंग (e-Learning) की मदद से कोई भी कोर्स पूरा किया जा सकता है (TEFL Course Duration). आप चाहें तो घर बैठे टीईएफएल सर्टिफिकेशन भी हासिल कर सकते हैं (TEFL Course Requirements). बस इसे चुनते समय कुछ बातों का ख्याल रखें वर्ना आप ऑनलाइन फ्रॉड (Online Fraud) का शिकार भी हो सकते हैं.

क्या है टीईएफएल सर्टिफिकेशन?

इन दिनों TEFL, TESL और TESOL जैसे कई कोर्स कराए जाते हैं (TEFL Course). सुनने में ये एक जैसे लगते हैं लेकिन सभी में कुछ-कुछ अंतर है. इनमें से TEFL का फुल फॉर्म (TEFL Full Form) Teaching English as a Foreign Language है. इसमें गैर-अंग्रेजी बोलने वालों को अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने का निर्देश देना शामिल है. इस सर्टिफिकेट (TEFL Certification) को हासिल कर विदेशियों को अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं.

TEFL कोर्स में लगेगा इतना समय

टीईएफएल प्रमाणन (TEFL Certification) का सबसे बड़ा फायदा है कि इसे पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाता है. इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए 120 घंटों का कोर्स करना पड़ता है. ऑनलाइन टीईएफएल कोर्स को पूरा करने के लिए कुछ महीनों से लेकर वर्षों तक का समय भी लग सकता है. ऑनलाइन टीईएफएल कोर्स लेने से पहले यह जरूर पता कर लें कि इसमें कितना समय लगेगा (TEFL Course Duration).

जानिए TEFL कोर्स की फीस

ऑनलाइन टीईएफएल प्रमाण आमतौर पर सबसे कम कीमत वाले होते हैं. इनकी कीमत 300 से 500 डॉलर के बीच होती है. होम ऑन-साइट कार्यक्रम थोड़े महंगे होते हैं. इनमें आमतौर पर 1000 से लेकर 2000 डॉलर प्रति माह तक खर्च होते हैं (TEFL Course Fees).