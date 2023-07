AIIMS Mock NExT 2023 Registration: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (AIIMS, Delhi) के लिए Mock NExT 2023 के लिए आवेदन करने के लिए केवल 3 दिन बचे हैं. जो उम्मीदवार नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) के मॉक टेस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं. भारत में मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में MBBS पाठ्यक्रम कर रहे अंतिम वर्ष के छात्रों से नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की ओर से AIIMS द्वारा मॉक टेस्ट आयोजित किया जाएगा.

मॉक टेस्ट आयोजित करने का उद्देश्य संभावित उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट, सॉफ्टवेयर इंटरफेस और प्रक्रिया प्रवाह से परिचित कराना है. पंजीकरण की स्थिति और उम्मीदवार की मूल जानकारी 11 जुलाई से 12 जुलाई 2023 तक जांची जा सकती है. पंजीकरण की अंतिम स्थिति 13 जुलाई 2023 को जांची जा सकती है. आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षा का यूनिक कोड जेनरेट किया जाएगा और 14 जुलाई, 2023 तक उपलब्ध रहेगा. स्क्राइब के लिए सर्टिफिकेट जमा करना और/या प्रतिपूरक समय 21 जुलाई, 2023 तक लागू होगा. एडमिट कार्ड 21 जुलाई को जारी किया जाएगा और NExT के लिए मॉक/प्रैक्टिस टेस्ट के लिए CBT 28 जुलाई, 2023 को आयोजित किया जाएगा.

AIIMS Mock NExT 2023 ऐसे करें आवेदन

AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट next.aiimsexams.ac.in पर जाएं.होम पेज पर उपलब्ध AIIMS Mock NExT 2023 पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें.आवश्यक विवरण दर्ज करें या स्वयं को पंजीकृत करें.खाते में लॉग इन करें और आवेदन फॉर्म भरें.एक बार हो जाने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट पर क्लिक करें.पेज डाउनलोड करें और आगे की आवश्यकता के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

AIIMS Mock NExT 2023 के लिए आवेदन शुल्क

सामान्य/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क ₹2,000 है और एससी, एसटी और EWS उम्मीदवारों के लिए यह ₹1,000 रुपये है. बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों को परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है.

