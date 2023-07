AIIMS Mock NExT 2023 : ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) के लिए 28 जुलाई को मॉक या प्रैक्टिस टेस्ट का आयोजन करेगा. इसका आयोजन नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से किया जाएगा. NExT के मॉक टेस्ट के लिए कल 10 जुलाई को आवेदन का आखिरी दिन है. इसके लिए रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में तीन स्टेप हैं. सबसे पहला स्टेप है अप्लीकेशन और कैंडिडेट्स की बेसिक डिटेल, दूसरा स्टेप है एग्जाम यूनिक कोड जेनरेशन और आखिरी स्टेप है मॉक प्रैक्टिस के लिए आवेदन पूरा करना.

बता दें कि NExT एंट्रेंस और लाइसेंस के लिए एक कॉमन एग्जाम है. उम्मीदवारों को एमबीबीएस कोर्स पूरा होने के 10 साल के भीतर NExT परीक्षा पास करनी होगी. एमबीबीएस फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स NExT की ऑफिशियल वेबसाइट next.aiimsexams.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

दो चरणों में होगा NExT एग्जाम

NExT एग्जाम दो चरणों में आयोजित किया जाएगा. पहले चरण में हाई क्वॉलिटी मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे. यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी. जबकि दूसरा चरण प्रैक्टिकल या क्लीनिकल एग्जाम का होगा. दोनों चरण साल में दो बार आयोजित किए जाएंगे.

स्क्राइब के लिए 21 जुलाई तक जमा करें सर्टिफिकेट

स्क्राइब के लिए सर्टिफिकेट जमा करना और/या प्रतिपूरक समय 21 जुलाई, 2023 तक लागू होगा. एडमिट कार्ड 21 जुलाई को जारी किया जाएगा और NExT के लिए मॉक/प्रैक्टिस टेस्ट के लिए CBT 28 जुलाई, 2023 को आयोजित किया जाएगा.

यहां क्लिक करके नोटिफिकेशन देखें

