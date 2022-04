Anganwadi center: जल्द ही 'प्ले स्कूल' के रूप में नजर आएंगे आंगनबाड़ी केंद्र

Anganwadi center will soon be seen as play school: उत्तर प्रदेश सरकार 16 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम पंचायतों और शहरों में स्थित लाखों आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को ‘प्री-स्कूल किट’ बांटेगी जिसमें खिलौने और शिक्षा प्रदान करने वाली सामग्री होगी.