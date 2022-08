AU PGAT-2 Result 2022 : इलाहाबाद विवि पीजीएटी-2 का रिजल्ट जारी, जानें कौन बना टॉपर

AU PGAT-2 Result 2022 : इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पीजीएटी-2 (पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट) के 10 विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया है. इससे पहले विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ने गुरुवार को 17 और शुक्रवार को 10 विषयों का रिजल्ट जारी किया जा चुका है. शनिवार को जारी रिजल्ट में बीएड प्रवेश परीक्षा में गाजीपुर जमानिया फुल्ली की महिमा सिंह 300 में 196 अंक हासिल करके टॉपर बनी हैं. एमएससी एग्रीकल्चर साइंस जियोलॉजी में श्रेया केसरवानी ने 164 अंक हासिल किए हैं.

एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में श्रेयांशी रत्नाकर को 208 अंक, एमएससी एग्रीकल्चर बॉटनी में विनय कुमार 174 अंक, एमएससी इन बायोइनफार्मेटिक्स में शुभम श्रीवास्तव 172 अंक, एमएससी इन रूलर टेक्नोलॉजी में अमित कुमार 164 अंक, एमएससी इन पर्यावरण विज्ञान में आकांक्षा चौधरी 174 अंक, एमएससी इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग में शुर्भि वर्मा 176, मॉस्टर इन डेवलपमेंट स्टडडीज में सत्य प्रकाश शुक्ल 138.7 और एमपीएड में विवेक पटेल ने 191.1 अंक प्राप्त कर टॉपर हैं.

ऐसे चेक करें इलाहाबाद विवि पीजीएटी-2 रिजल्ट

-सबसे पहले इलाहाबाद विवि की वेबसाइट https://www.allduniv.ac.in/p/50/admission-%202022 पर जाएं– अब एक नया पेज ओपन करें– अब इस नए पेज पर लिंक RESULTS OF PGAT-II (10 Courses) & I.P.S. ALL COURSES ARE LIVE NOW, YOU CAN LOGIN TO DOWNLOAD YOUR SCORE CARD मिलेगा– इस पर क्लिक करें-अब रिजल्ट चेक करें

