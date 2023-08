Best Courses after 12th for UPSC: जो स्टूडेंट स्कूल के दिनों से ही यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने का मन बना लेते हैं, उनके मन में हमेशा यह सवाल रहता है कि वह किस विषय से ग्रेजुएशन करें, जिससे उन्हें परीक्षा में अच्छा स्कोर करने में मदद मिलेगी. गौरतलब है कि UPSC परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना आवश्यक होता है. वैसे तो हर स्ट्रीम और ग्राउंड के छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं और टेक्निकल से लेकर मेडिकल फ़ील्ड के बड़ी संख्या में छात्र इसमें सफल भी होते हैं. लेकिन फिर भी कुछ विषय ऐसे होते हैं, जिनमें ग्रेजुएशन करने पर आपको सिलेबस की पढ़ाई करने में मदद मिलती है.

ध्यान दें कि अगर आपका शुरू से ही मकसद UPSC परीक्षा की तैयारी करना है तो आप उस हिसाब से ग्रेजुएशन में अपने कोर्स का चयन कर सकते हैं. आमतौर पर आर्ट्स विषय में ग्रेजुएशन UPSC के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है. यह विषयों में अच्छे नंबर दिलवाने में मदद करता है.

35 परीक्षाओं में फेल होकर बना IAS आगे देखें…

इन विषयों से कर सकते हैं पढ़ाई

आर्ट्स में कई विषयों में ग्रेजुएशन किया जा सकता है. छात्र UPSC के लिहाज़ से इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जैसे विषयों से ग्रेजुएशन कर सकते हैं. इन विषयों की पढ़ाई से यूपीएससी के सिलेबस का बड़ा हिस्सा कवर हो जाता है. इसके अलावा छात्रों को ग्रेजुएशन के समय से ही करेंट अफेयर्स की जानकारी रखना शुरू कर देना चाहिए, साथ ही नियमित रूप से अखबार भी पढ़ना चाहिए और NCERT किताबों पर भी फोकस रखना चाहिए.

ये भी पढ़ें-IPS प्रभाकर चौधरी: B.Sc करने के बाद किया था LLB पास, फिर बने IPS, आम आदमी बन पहुंचे थे थानेUPSC Success Story: बिना कोचिंग के यूपीएससी में हासिल की 58वीं रैंक, बताया अपनी सफलता का राज