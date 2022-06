Best School in The World: 583 बच्चे 12 टीचर, जानें कैसे दिल्ली के इस स्कूल ने बनाई टॉप 10 में जगह

नई दिल्ली. Best School in The World: हर बच्चे पर ध्यान देना, सहभागिता आधारित शिक्षण और बच्चों तथा उनके माता-पिता के साथ शिक्षकों का अच्छा तालमेल आदि कुछ विशेषताएं हैं, जो दिल्ली के लाजपत नगर स्थित एसडीएमसी प्राइमरी विद्यालय को सबसे अलग करती हैं. इस विद्यालय ने हाल ही में दुनियाभर से चयनित 10 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की फेहरिस्त में जगह बनाई है. प्रधानाचार्य निवास तिवारी ने कहा कि उनके विद्यालय की ताकत विविधता है, जहां फिलहाल 583 बच्चे पढ़ते हैं और 12 स्थायी शिक्षक पढ़ाते हैं. उन्होंने कहा कि विद्यालय में सभी वर्गों और जाति के बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं.

प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यालय प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि सभी विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं मिलें और यह अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के लिए बच्चों के माता-पिता के साथ मिलकर काम करते हैं. तिवारी ने कहा, ‘‘हमारे यहां रिक्शा चलाने वालों, दिहाड़ी मजदूरों और झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के बच्चे हैं. हम भेदभाव नहीं करते हैं. हर बच्चे का ख्याल रखा जाता है.’’

गुरुवार को जारी हुई थी लिस्ट

समाज की प्रगति में स्कूलों के महत्वपूर्ण योगदान पर समारोह मनाने के लिए ब्रिटेन में शुरू की गई 2,50,000 अमेरिकी डॉलर राशि के पुरस्कार के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों का विभिन्न श्रेणियों के तहत चयन किया गया. विभिन्न वर्गों में दुनिया के शीर्ष 10 विद्यालयों की सूची में भारत के पांच प्रेरणादायी विद्यालयों को गुरुवार को शामिल किया गया. मुंबई स्थित एसवीकेएम के सीएनएम स्कूल और दिल्ली के लाजपत नगर-3 स्थित एसडीएमसी प्राइमरी स्कूल को नवोन्मेष वर्ग में 10 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की सूची में जगह दी गई है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

चाय पर होती है चर्चा

तिवारी ने आगे अपने स्कूल की सफलता का श्रेय कर्मचारियों और छात्रों के बीच समन्वय और संचार को दिया. तिवारी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि विद्यार्थी विद्यालय में घर जैसा महसूस करें. उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह की शारीरिक सजा नहीं देते, लेकिन फिर भी विद्यार्थी अनुशासित हैं. उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि कोई भी बच्चा सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण पीछे न रहे. तिवारी ने बताया कि बच्चे शिक्षकों से डरे नहीं, इसके लिए शिक्षक उनके साथ भोजन करते हैं. उन्होंने कहा कि बच्चों के माता-पिता और शिक्षकों के बीच महीने में एक बार चर्चा होती है. इसके अलावा माता-पिता के साथ अक्सर ‘चाय पे चर्चा’ का आयोजन किया जाता है. (भाषा के इनपुट के साथ)

ये भी पढ़ें-दिल्ली विकास प्राधिकरण में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आज से आवेदन शुरू

सीमा सुरक्षा बल में इन पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, जल्द करें अप्लाई