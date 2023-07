BHU AMU DU and Others Closing rank: नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग का पहले फेज का AIR कोटे का फाइनल सीट अलॉटमेंट जारी कर दिया गया. AIIMS, JIPMER, ESIC व केंद्रीय विवि की काउंसलिंग मेडिकल कॉलेज की काउंसिलिंग कॉमन पोर्टल पर संपन्न हुई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली रैंक वाले स्टूडेंट्स ने AIIMS दिल्ली की जगह जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन & रिसर्च (Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research), पुडुचेरी को चुना है. मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी की ओर से काउंसिलिंग का दूसरा चरण सात से 15 अगस्त के बीच शुरू होगा. जानिए क्लोजिंग रैंक किसमें क्या रही.

ऑल इंडिया 15 प्रतिशत कोटे में एमबीबीस के लिए क्लोजिंग रैंक-

जनरल कैटेगिरी में- 19396,ओबीसी में- 19977,एससी में- 100013,एसटी में- 141071 औरईडब्ल्यूएस में- 21591 रही.

एम्स दिल्ली में एमबीबीस के लिए क्लोजिंग रैंक-

जनरल कैटेगिरी रैंक- 57,ईडब्ल्यूएस- 223,ओबीसी- 255,एससी- 989 एवंएसटी- 1624.

अन्य एम्स में एमबीबीस के लिए कैटेगिरी के मुताबिक क्लोजिंग रैंक-

जनरल -4377,ईडब्ल्यूएस- 6549,ओबीसी- 5254,एससी- 40087.

बीएचयू में एमबीबीस के लिए कैटेगिरी के मुताबिक क्लोजिंग रैंक-

सामान्य श्रेणी-858

बीएचयू बद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी में क्लोजिंग रैंक-

जनरल कैटेगिरी- 858,ईडब्ल्यूएस- 1712,ओबीसी- 1665,एससी-15831,एसटी- 24346.

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से संबद्ध जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में क्लोजिंग रैंक-जनरल कैटेगिरी की क्लोजिंग रैंक- 3304आंतरिक कोटे के अभ्यर्थी की क्लोजिंग रैंक- 12951.

दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबद्ध मेडिकल कॉलेजों की क्लोजिंग रैंक

आंतरिक स्टेट कोटे की सीटों के लिए जनरल कैटेगिरी की क्लोजिंग रैंक 5042,ईडब्ल्यूएस 12467,ओबीसी 13091,एससी 71328 एवंएसटी कैटेगिरी में क्लोजिंग रैंक 180958.

इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में आंतरिक स्टेट कोटे की सीटों के लिए क्लोजिंग रैंक(वर्द्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में शामिल हैं.)जनरल कैटेगिरी की क्लोजिंग रैंक 2163.ईब्ल्यूएस- 6744,ओबीसी में- 8591,एससी 57227 एवंएसटी कैटेगिरी में 174849 क्लोजिंग रैंक रही.

जिपमेर पुडुचेरी के लिए क्लोजिंग रैंक

-जनरल कैटेगिरी की क्लोजिंग रैंक- 2770.-इडब्ल्यूएस में 5707,-ओबीसी- 3912,-एससी 29840-एसटी कैटेगिरी में 47860 क्लोजिंग रैंक रही.

