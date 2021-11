BHU Answer Key 2021: बीएचयू यूईटी और पीईटी प्रवेश परीक्षा का आंसर-की जारी, ऐसे करें चेक

नई दिल्ली. BHU Answer Key 2021: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है. प्रोविजनल आंसर-की यूजी एंट्रेंस टेस्ट 2021 और पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2021 के लिए जारी की गई है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bhuet.nta.nic.in पर आंसर-की चेक कर सकते हैं. परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से किया गया था. प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन 28 सितंबर 2021 से 9 अक्टूबर 2021 तक ऑफलाइन मोड में किया गया था.

जारी प्रोविजनल आंसर-की पर अभ्यर्थी 5 नवंबर 2021 शाम 7 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न 200 रुपए शुल्क देना होगा. प्रोविजनल आंसर-की पर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के बाद फाइनल आंसर- की जारी की जाएगी.मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपत्तियों के निपटारे के 15 दिनों के अंदर रिजल्ट और फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी.

BHU Answer Key 2021: ऐसे चेक करें आंसर-की

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bhuet.nta.nic.in पर जाएं.-होम पेज पर दिए गए न्यूज एंड इवेंट्स सेक्शन में जाएं.-यहां Public Notice Dated: 03.11.2021 Subject: Display of Provisional Answer Keys and Question Paper with Recorded Responses for Answer Key Challenge of Banaras Hindu University (BHU) Entrance Test 2021 के लिंक पर क्लिक करें.-अब आपत्ति दर्ज करने के लिए आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज कर लॉग इन करें.-अब शुल्क का भुगतान कर आपत्ति दर्ज करें.

यहां देखें नोटिफिकेशन

