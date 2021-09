Bihar Board Admission 2021 : इंटर में एडमिशन के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट और कट ऑफ जारी, ऐसे चेक करें

नई दिल्ली. Bihar Board Admission 2021 : बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट में एडमिशन की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. बिहार बोर्ड की इस तीसरी मेरिट लिस्ट से 11वीं में एडमिशन होगा. जो छात्र इसका इंतजार कर रहे थे वे बिहार बोर्ड के ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट यानी ओएफएसएस की वेबसाइट ofssbihar.in पर जाकर मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं.बिहार ओएफएसएस मेरिट लिस्ट 2021 11वीं में एडमिशन के लिए आए आवेदनों के आधार पर तैयार की गई है. पहले दो राउंड की तरह तीसरे राउंड की मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अब फीस पेमेंट, कॉलेजों में एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा. बिहार बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 अगस्त को ही संपन्न हो गई थी.

Bihar OFSS Merit List 2021: ऐसे चेक करें मेरिट लिस्‍ट

1. आधिकारिक वेबसाइट ofssbihar.in पर जाएं.2. वहां दिये गए लिंक ‘Intermediate 2021 cut off (Third selection)’ पर क्‍ल‍िक करें3. अपना विषयों और जिले का चुनाव करें.4. ऐसा करने के बाद, स्‍क्रीन पर मेरिट लिस्‍ट (Bihar OFSS Merit List for Third round of admissions) आ जाएगा.मेरिट लिस्‍ट देखने या समझने में यदि छात्र को कोई समस्‍या आती है तो वह बीएसईबी BSEB के अधिकारिकयों से 2230009 पर संपर्क कर सकते हैं.

