Reasoning Questions : चांदनी अशोक और भूमिका की मां है, दिनेश उसका पति है तो चांदनी दिनेश की कौन है?

Reasoning Questions : प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी परीक्षाओं में रक्त संबंधी (Blood Relation Reasoning Questions) प्रश्न आते रहते हैं. इसलिए रीजनिंग के इन प्रश्नों की अच्छी तैयारी सरकारी नौकरी पाने में मददगार साबित हो सकती है. रक्त संबंधी प्रश्न आपकी तार्किक क्षमता की जांच करते हैं. अगर आप रिश्ते जोड़ने में तेज हैं तो यह सामान्य जिंदगी में भी बहुत काम आने वाला है.

Q-1. नेता, राजेश की बहू है रामू की भाभी. विपिन राजेश का पुत्र है और रामू का अकेला भाई. नेहा और विपिन के बीच क्या सम्बन्ध है?

(A) चचेरी बहन(B) ननद(C) भाभी

(D) पत्नीउत्तर-(D) पत्नी

Q-2. A पुत्र है P का, D पुत्री है A की, E बुआ है D की और C पुत्र है E का, तो C क्या लगेगा A का ?

(A) भाई(B) भान्जा(C) मामा

(D) चाचा

उत्तर-(B) भान्जा

Q-3. A और B भाई है. C और D बहने है. A का पुत्र D का भाई है. तो B तथा C में क्या रिश्ता है ?

(A) चाचा

(B) चचेरा भाई(C) पिता

(D) मामा

उत्तर-(A) चाचा

Q-4. यदि B, A का भाई . C, A की मां है. D, C का पिता है. E, D का पिता है. तो B का D से क्या सम्बन्ध है.

(A) दादा

(B) पोता

(C) पोती

(D) पुत्रीउत्तर-(C) पोती

Q-5. राजेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है, कि वह मेरी पत्नी के पति की मां की बेटी है. तो उस महिला का राजेश से क्या सम्बन्ध है ?

(A) पुत्री(B) साली

(C) बहन(D) बुआउत्तर-(C) बहन

चांदनी माता है,

Q-6. अशोक और भूमिका की मां चांदनी हैं. यदि दिनेश पति है भूमिका का, तो चांदनी कौन है दिनेश की ?

(A) माता

(B) चाची

(C) सास(D) बहनउत्तर-(C) सास

Q-7. X और Y दो भाई है. B, A का भाई है लेकिन A, X की माँ है. B, Y का कौन है ?

(A) मामा

(B) माता

(C) भाई(D) पिता

उत्तर-(A) मामा

Q-8. सुरेश ने सुशांत से कहा, “तुम मेरी माँ के पिता के भाई का एकमात्र पुत्र है”. सुशांत, सुरेश से किस प्रकार संबंधित है ?(A) अंकल

(B) कजिन

(C) ब्रदर-इन-लॉ(D) भाईउत्तर-(A) अंकल

Q-8. अभी और अभी के पिताजी के पिताजी की एकमात्र बहु के भाई के बीच क्या संबंध है ?

(A) भाई-भाई(B) पुत्र-पिता(C) भांजा-मामा(D) दादा-पोताउत्तर-(C) भांजा-मामा

Q-9. यदि A, Q का पुत्र है, Q और Y बहनें है, Z, Y की मां है, P, Z का पुत्र है, तो निम्न में कौन सही है ?

(A) P, A का मामा है(B) P और Y बहनें है(C) A और P कजिन है,(D) उपयुक्त में कोई नहींउत्तर-(A) P, A का मामा है

Q-10. बीना मोहन की बेटी है जो की मीणा का एकलौता दामाद है. मीणा का केवल एक बच्चा है. किरण मीणा की पोती है. किरण किस प्रकार बीना से संबंधित है ?

(A) बहन(B) बेटी

(C) मामी

(D) माता

उत्तर-(A) बहन

