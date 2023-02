Board Exams 2023: हर आधे घंटे में लें 5 मिनट का ब्रेक, परीक्षा के दौरान ऐसे बनाएं पढ़ाई का शेड्यूल

नई दिल्ली (Board Exams 2023). बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा खत्म हो चुकी है. सीबीएसई बोर्ड (CBSE Board Exam 2023), यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है. इन दिनों करोड़ों स्टूडेंट्स विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं. बोर्ड परीक्षा 2023 की पढ़ाई के दौरान अपना मन शांत रखें और खुद को किसी भी तरह के स्ट्रेस से दूर रखें.

बोर्ड परीक्षा के दौरान पढ़ाई को लेकर सीरियस रहना जरूरी है. इसलिए बेहतर रहेगा कि परीक्षाओं के दौरान भी पढ़ाई का शेड्यूल सेट करके रखें (Board Exam Preparation Tips). रोजाना तय समय पर पढ़ाई करेंगे तो दिमाग पर बोझ नहीं पड़ेगा. जानिए बोर्ड परीक्षा के दौरान पढ़ाई करते समय कितना ब्रेक लें और स्टडी शेड्यूल कैसे बनाएं (Exam Study Schedule).

यूपी बोर्ड परीक्षा में जवाब कैसे लिखें? जानें वर्ड लिमिट आगे देखें…

कब, कितना ब्रेक लें?

बोर्ड परीक्षा हो या कोई दूसरी परीक्षा, कोई भी स्टूडेंट लगातार आधे घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाता है. आधे घंटे के बाद न चाहते हुए भी मन इधर-उधर भटकने लग जाता है. बेहतर रहेगा कि पढ़ाई के 25 मिनट के सेशन के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें. यह ब्रेक इससे लंबा न करें. फिर पढ़ाई में कॉन्संट्रेट करना मुश्किल हो जाता है.

कितनी देर पढ़ाई करें?

बोर्ड परीक्षा के दौरान भी रोजाना अपनी क्षमता के अनुसार 5-7 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश जरूर करें. अब नए चैप्टर या नई किताबों से पढ़ाई न करें. अपने बनाए हुए नोट्स का रिवीजन करें और सभी फॉर्मूले, चार्ट, डायग्राम आदि याद करें. ज्यादा से ज्यादा चीजों को लिखकर ही रिवाइज करें. इससे परीक्षा में लिखने में दिक्कत नहीं आएगी (How to study for board exams 2023)

रेस्ट में क्या करें?

पढ़ाई करते हुए जब थक जाएं तो जबरदस्ती दिमाग पर प्रेशर न डालें. ब्रेक में कुछ देर टहल लें, अपने परिजनों से हंसी-मजाक कर लें या आउटडोर गेम खेल लें. बेहतर रहेगा कि मोबाइल व सोशल मीडिया से कुछ दूरी बनाकर रखें (Board Exam Preparation Tips). इससे माइंड डायवर्ट नहीं होगा और आपको किसी तरह का स्ट्रेस भी नहीं होगा.

ये भी पढ़ें:

ये है देश का टॉप सरकारी स्कूल, जानिए सालभर की फीस और सुविधाएंएडमिट कार्ड मिलते ही चेक करें जरूरी स्टैम्प, इनके बिना नहीं दे पाएंगे परीक्षा