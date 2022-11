Board Exams 2023: बोर्ड परीक्षा में हर विषय में मिलेंगे 90 से ज्यादा मार्क्स, आज ही नोट करें ये टिप्स

नई दिल्ली (Board Exams 2023). सीबीएसई (CBSE Board Exam 2023), आईसीएसई (ICSE Board Exam 2023), आईएससी व राज्य बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है. कोई फाइनल डेटशीट जारी करने की तैयारी में है तो कोई परीक्षा केंद्र तय कर रहा है. साल 2023 में तय शेड्यूल के मुताबिक, बिना किसी देरी के बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी.

बीते सालों में शिक्षा क्षेत्र में काफी बदलाव आए हैं. इनका असर बोर्ड परीक्षा पर भी पड़ा था. साल 2022 पिछले 2 सालों की तुलना में काफी सामान्य बीता है. ऐसे में 2023 की बोर्ड परीक्षा भी पहले की तरह होगी. अगर आप साल 2023 की 10वीं या 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए ये टिप्स नोट कर लें (How To Score Good Marks In Board Exams 2023).

अगले 2-3 महीने में है बोर्ड परीक्षा, ऐसे चेक करें अपनी तैयारी आगे देखें…

फोन से बनाएं दूरी

आज-कल स्टूडेंट्स का काफी वक्त उनके मोबाइल फोन के साथ बीतता है. कई स्टूडेंट्स पढ़ाई भी फोन या टैब पर ही करते हैं. लेकिन बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहतर रहेगा कि अब वह अपने फोन से थोड़ी दूरी बना लें. दरअसल, हाथ में फोन होने से न सिर्फ डिस्टर्बेंस ज्यादा होता है, बल्कि उसमें पढ़ी गई चीजों को याद रखना भी मुश्किल होता है.

पॉजिटिव रहना है जरूरी

किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए हर समय पॉजिटिव रहना जरूरी है. अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिव बात या सोच होगी तो आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाएंगे. इस समय अपना पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई और नोट्स पर लगाकर रखें. किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर रहें.

दोस्ती का भी पड़ता है असर

जिंदगी जीने के लिए हर एक दोस्त जरूरी होता है. लेकिन पढ़ाई के समय आप ऐसा नहीं कह सकते हैं. इस समय अपनी दोस्ती में कुछ फिल्टर लगाने की जरूरत होती है. अपना ज्यादा समय ऐसे दोस्तों के साथ बिताएं, जिनकी पढ़ाई में दिलचस्पी हो (Board Exam Preparation Tips).

खान-पान का रखें ख्याल

आप जो खाते हैं, उसका असर भी आपके विचारों पर पड़ता है. बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए. इस दौरान जंक फूड आदि से दूरी बना लें. इससे आपकी तबियत बेहतर रहेगी, नींद भरपूर आएगी और पढ़ाई में भी ज्यादा मन लगेगा.

