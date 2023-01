Board Exams 2023: परीक्षा में फेल होने पर क्या करें? मायूस होने के बजाय इन बातों का रखें ख्याल

नई दिल्ली (Board Exams 2023, Study Tips). जनवरी से मई 2023 तक स्टूडेंट्स परीक्षाओं में व्यस्त रहेंगे. 10वीं, 12वीं वाले प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा देंगे तो वहीं अन्य कक्षाओं के स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम देंगे. इसके अलावा यूनिवर्सिटी वाले सेमेस्टर एग्जाम देंगे और लाखों स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम व प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे.

हर छात्र हर परीक्षा में पास हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है. कई स्टूडेंट्स काफी मेहनत के बाद भी परीक्षा में फेल हो जाते हैं. ऐसे में उनकी खुद की जिम्मेदारी के साथ ही उनके अभिभावकों और शिक्षकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा डिप्रेशन का शिकार न हो जाए (What to do after failing). जानें परीक्षा में फेल होने पर क्या करें.

फेल होने के बाद ऐसे बढ़ें आगे

परीक्षा में फेल होने के बाद उसके गम में उदास न बैठे रहें. कुछ दिन तो आप परेशान रहेंगे ही लेकिन उस उदासी को खुद पर हावी होने देने के बजाय आगे बढ़ने की कोशिश करें.

1- सबसे पहले उस परीक्षा में की गई अपनी गलती को ढूंढें, जिसकी वजह से आप फेल हुए हैं (Exam Mistakes).2- उस गलती से सीख लेकर उसे सुधारें और आगामी परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी करें.3- जिस विषय में आप फेल हुए हैं, उस पर खास फोकस करें.4- अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव करें. इससे पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा.5- पढ़ाई में किसी तरह का अनावश्यक गैप न आने दें. स्टडी शेड्यूल का पालन नियमित रूप से करें.6- अगर आपको ऑनलाइन गेमिंग आदि की आदत है तो परीक्षा तक उसे गुडबाय कह दें.7- अपने स्कूल या कोचिंग लगातार जाएं. इससे बेसिक कॉन्सेप्ट भी मिस नहीं होंगे और रिवीजन होता रहेगा.8- स्कूल-कोचिंग से वापिस आने के बाद सेल्फ स्टडी जरूर करें. इससे आप सब कुछ ठीक तरीके से रिवाइज कर सकेंगे. साथ ही अपने नोट्स भी बना सकेंगे.

