Janhvi Kapoor Education: बॉलीवुड में आने से पहले जान्हवी कपूर ने किया ये कोर्स, आप भी जानें डिटेल

नई दिल्ली (Bollywood, Janhvi Kapoor Education). बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस जान्हवी कपूर प्रसिद्ध दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी और बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बड़ी बेटी हैं. 7 मार्च 1997 को मुंबई में जन्मीं जान्हवी कपूर ने इंडस्ट्री में आने से पहले फिल्मों से जुड़ा कोर्स किया था. वही कोर्स बॉलीवुड के बादशाह शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) के बड़े बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) ने भी किया था.

जान्हवी कपूर सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी लोकप्रिय हैं. वे अपने फैंस के लिए अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं. वे कई ब्रांड का चेहरा भी बन चुकी हैं. जानिए जान्हवी कपूर की पढ़ाई-लिखाई का स्टेटस (Janhvi Kapoor Educational Qualification).

मुंबई में हुई शुरुआती पढ़ाई

जान्हवी कपूर की शुरुआती यानी स्कूली पढ़ाई मुंबई से ही हुई थी. उन्होंने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल (Dhirubhai Ambani International School) से अपनी पढ़ाई पूरी की थी. ज्यादातर स्टार किड्स (Star Kids Education) ने मुंबई के इसी प्रतिष्ठित स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है.

विदेश से सीखी फिल्मों की ए,बी,सी,डी

जान्हवी कपूर ने बॉलीवुड (Bollywood) में एंट्री लेने से पहले थिएटर और फिल्मों से जुड़ा कोर्स (Theatre And Film Course) किया था. उन्होंने यूएसए के लॉस एंजेलिस स्थित ‘द ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टिट्यूट’ (The Lee Strasberg And Film Institute, Los Angeles, USA) से इस कोर्स की पढ़ाई की थी. उनके साथ ही आर्यन खान (Aryan Khan) ने भी यही डिप्लोमा कोर्स (Diploma Course In Acting) किया था.

जान्हवी कपूर ने 2018 में फिल्म ‘धड़क’ (Dhadak) से बॉलीवुड में डेब्यू (Janhvi Kapoor Bollywood Debut) किया था. इसके पहले उन्होंने कई फिल्मों के ऑफर (Film Offer) ठुकरा दिए थे.