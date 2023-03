BSEB 10th Result: सिर्फ इन तरीकों से चेक कर पाएंगे बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, अभी से करें नोट

नई दिल्ली (BSEB 10th Result 2023). बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं में शामिल हुए लाखों स्टूडेंट्स रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी बीएसईबी किसी भी वक्त 10वीं बोर्ड रिजल्ट की घोषणा कर सकता है (Bihar Board Matric Result 2023). बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए थे.

बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का परिणाम ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में कई तरीकों से चेक किया जा सकता है. बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए. हो सकता है कि वेबसाइट क्रैश हो जाए या इंटरनेट कनेक्शन सही तरीके से काम न करें (Bihar Board Website Crash). इस स्थिति में बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट एसएमएस के जरिए चेक कर सकते हैं.

बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कैसे करें चेक आगे देखें…

BSEB 10th Result 2023: रिजल्ट और मार्कशीट कैसे चेक करें?

1- बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in या results.biharboardonline.com पर जाना होगा.2- होमपेज पर लेटेस्ट अनाउंसमेंट देखें या मैट्रिक रिजल्ट टैब पर क्लिक करें.3- अब स्क्रीन पर नया पेज खुल जाएगा. यहां मांगी गई जरूरी डिटेल्स डालकर सबमिट करना होगा.4- सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर डिसप्ले हो जाएगा.5- इसे डाउनलोड कर इसका प्रिंट आउट निकाल लें.

एसएमएस से 10वीं बोर्ड रिजल्ट कैसे चेक करें? (How to check Bihar board 10th result on SMS)

1- मोबाइल फोन पर एसएमएस एप्लिकेशन खोलें.2- इसके बाद इस फॉर्मेट में मैसेज टाइप करें- BIHAR10 <स्पेस>रोल नंबर.3- अब इस मैसेज को 56263 पर भेज दें.4- बिहार बोर्ड आपके नंबर पर बीएसईबी 10वीं रिजल्ट 2023 भेज देगा.

इन वेबसाइट्स पर भी चेक कर सकते हैं बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट

secondary.biharboardonline.comडिजिलॉकर (यहां भी रिजल्ट अपलोड किया जाएगा)News18.com

