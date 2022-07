Career Options After 12th Arts: 12वीं आर्ट्स के बाद कौन सा कोर्स करें? क्या है करियर ऑप्शन? जानिए सब कुछ

Career Options After 12th Arts, What can we do after 12th arts?: छात्र अक्सर इस बात को लेकर दुविधा में रहते हैं कि वे 12वीं के बाद कौन सा कोर्स करें, किस कोर्स में बेहतर करियर ऑप्शन हैं एवं कोई कोर्स करने के बाद उन्हें कैसी जॉब मिलेगी. ऐसे में छात्रों की मदद के लिए हम आर्ट्स स्ट्रीम के लिए कोर्सेज और करियर ऑप्शंस की जानकारी साझा कर रहे हैं.

बता दें कि आर्ट्स से 12वीं करने के बाद छात्रों के पास अनगिनत करियर ऑप्शन होते हैं. वे टीचिंग, जर्नलिज्म, ट्रैवल, लॉ समेत कई क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं. नीचे ऐसे कुछ प्रमुख कोर्स और करियर ऑप्शन की जानकारी दी जा रही है.

BA (Bachelor Of Arts)आर्ट्स से 12वीं करने के बाद छात्र विभिन्न स्पेशलाइजेशन में बीए कर सकते हैं. छात्र चाहें तो नियमित अथवा डिस्टेंस से बीए का कोर्स कर सकते हैं. इसके माध्यम से छात्र एकेडमिक, टूरिज्म, फिल्म मेकिंग, मीडिया एवं कई अन्य क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं. कुछ प्रमुख बी ए कोर्स निम्नलिखित हैं.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

BA Political Science BA Journalism BA Animation BA Economics BA Social Science BA Travel and Tourism BA Psychology BA Histroty

BBA (Bachelors Of Buisness Administration)12वीं आर्ट्स के बाद छात्र बीबीए कोर्स भी कर सकते हैं. यह सबसे लोकप्रिय कोर्स में से एक है और इसे करने के बाद छात्र मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी, शिक्षा एवं सरकारी क्षेत्र में करियर बना सकते हैं. कुछ प्रमुख बीबीए कोर्स ये हैं-

BBA Marketing BBA Computer Application BBA Finance BBA Digital Marketing BBA Human Resource Management BBA International Buisness

BA LLBबीए एलएलबी एक 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स है. जिसमें बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स एवं एलएलबी, बैचलर ऑफ लेजिसलेटिव लॉ सम्मिलित होते हैं. लॉ क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए यह बेहतरीन विकल्प होता है. इसमें छात्रों को राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास से लेकर विभिन्न लॉ के विषय पढ़ाए जाते हैं.

फैशन डिजाइनिंग (Fashion Designing)छात्र 12वीं आर्ट के बाद बैचलर्स ऑफ डिजाइन (Bachelors In Fashion Designing) अथवा बैचलर इन डिजाइनिंग (Bachelors In Designing) का कोर्स भी कर सकते हैं. यह तीन अथवा 4 वर्ष के होते हैं. इसमें छात्रों को इंटरनेशनल फैशन ट्रेंड्स एवं अन्य डिजाइन्स की जानकारी दी जाती है. इसकी पढ़ाई करने के बाद छात्र फैशन एवं डिजाइनिंग में करियर बना सकते हैं.

आर्किटेक्चर (B.Arch)बैचलर ऑफ आर्ट्स इन आर्किटेक्चर, (B.Arch) एक 5 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम होता है. जिसमें किसी भी स्ट्रीम के छात्र एडमिशन ले सकते हैं. इसमें बिल्डिंग के स्ट्रक्चर, मॉडल, ब्लूप्रिंट बनाना सिखाया जाता है. इस फील्ड में करियर बनाने के लिए छात्रों को नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, NATA प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है.

पत्रकारिता (Journalism)छात्र 12वीं आर्ट्स के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में भी करियर बना सकते हैं. इसके लिए वे बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म (Bachelors Of Arts In Journalism, BAJ), बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (Bachelors Of Journalism and Mass Communication, BJMC) जैसे कई कोर्स कर सकते हैं और प्रिंट, रेडियो, टीवी, पत्रकारिता में अपना करियर बना सकते हैं. इसके अलावा इस कोर्स के माध्यम से एंकरिंग, विज्ञापन, फिल्म, मीडिया क्षेत्र में भी करियर के विकल्प खुल जाते हैं.

ये भी पढ़ें-ITBP Sarkari Naukri: 10वीं पास के साथ है ये डिप्लोमा, तो ITBP में मिलेगी नौकरी, 1 लाख से अधिक होगी सैलरीCeleb Education: इस यूनिवर्सिटी से है नीरज चोपड़ा का नाता, जानें कैसे किया बॉडी शेमिंग से सामना