Career Tips: 12वीं के बाद करें विजुअल कम्युनिकेशन का कोर्स, जानें योग्यता और फीस

Career Tips, Bachelor In Visual Communication, Career Options After 12th: 12वीं के बाद ऑफबीट करियर ऑप्शंस की डिमांड काफी बढ़ गई है. बैचलर इन विजुअल कम्युनिकेशन (BA in Visual Communication) कोर्स किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कर सकते हैं. इसमें कैंडिडेट चाहें तो डुअल डिग्री भी ले सकते हैं. इस फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च के अलावा सरकारी या प्राइवेट संस्थानों में काम करने का विकल्प भी मौजूद रहता है. यह कोर्स करने के बाद आप औसत सैलरी लगभग 2,00,000 लाख से 7,00,000 लाख रुपये सालाना तक कमा सकते हैं.











