CBSE 12th Maths Exam: 1 महीने में CBSE बोर्ड 12वीं मैथ परीक्षा की तैयारी कैसे करें? जानें बेस्ट प्लान

नई दिल्ली (CBSE 12th Maths Exam, Maths Syllabus). दिसंबर 2022 कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है. लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने अभी तक 10वीं और 12वीं परीक्षा का शेड्यूल जारी नहीं किया है. हालांकि, अभी तक की जानकारी के अनुसार, इतना तो स्पष्ट है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2023 फरवरी में शुरू होगी (CBSE Board Exams 2023 Date).

सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं मैथ विषय की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के पास अभी भी 40 दिनों से ज्यादा का समय है (CBSE 12th Maths Exam). सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं मैथ विषय का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझकर इसमें बेहतर मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं (CBSE 12th Maths Syllabus). जानिए कुछ ऐसे जरूरी टॉपिक्स, जिनकी तैयारी करके आप अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं.

सीबीएसई 12वीं मैथ के जरूरी टॉपिक

1- Equivalence Relation2- Principal value branch of Inverse Trigonometry3- Solving linear equations by Matrix method4- Increasing and Decreasing function5- Maximum and Minimum value of the function6- Integration, Area under curve and straight line by Integration7- Homogeneous and Linear Differential Equations8- Vectors, Straight lines of Three Dimensional Geometry9- Linear Programming Problem, Bayes’ Theorem of Probability

सीबीएसई 12वीं मैथ एग्जाम पैटर्न

सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं गणित प्रश्न पत्र में कुल 38 प्रश्न पूछे जाएंगे. इनमें 1-1 नंबर के 18 बहुविकल्पीय प्रश्न और दो अभिकथन-कारण प्रकार के प्रश्न होंगे. 2 अंकों के 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 अंकों के 6 लघु उत्तरीय प्रश्न, 5 अंकों के 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 4 अंकों के 3 केस आधारित प्रश्न होंगे (उप-भागों के साथ). इसमें आंतरिक विकल्प रहेंगे (CBSE 12th Maths Exam Pattern).

किस सवाल को कितना समय दें?

हर एक अंक, दो अंक, तीन अंक, पांच अंक, चार अंक वाले प्रश्न के लिए क्रमश: दो, चार, छह, दस, आठ मिनट से अधिक नहीं देना चाहिए. पेपर समय पर खत्म करने की कोशिश करें ताकि आखिरी के 15 मिनट रिवीजन के लिए बचाकर रख सकें. अगर किसी सवाल पर अटक रहे हैं तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय अगला सवाल अटेंप्ट करें.

